بري بحث مع لودريان في التطورات وجلسة الغد ورأس اجتماع "االتنمية والتحرير"

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو ومستشاري بري الدكتور محمود بري وعلي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي لودريان غادر دون الإدلاء بتصريح.



وظهرا، رأس رئيس مجلس النواب إجتماعا ل"كتلة التنمية والتحرير"، في حضور الاعضاء خصص لمناقشة التطورات العامة والاوضاع السياسية لاسيما جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.



وبعد الإجتماع، قال عضو الكتلة النائب أيوب حميد: "عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية إجتماعا برئاسة الرئيس نبيه بري وناقشت الأوضاع والمستجدات على كافة الصعد وأكدت على الموقف المبدئي المتعلق بالإستحقاق الرئاسي وهو ما كانت قد أكدته في مرحلة سابقة وهي مع التوافق، هذا بإختصار ما أكدته الكتلة في إجتماعها بعد إستعراض كافة الامور والإتصالات الجارية محليا واقليميا ودوليا".