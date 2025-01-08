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o
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o
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o
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تكتل "التوافق الوطني" أعلن تبنيه لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية
أخبار لبنان
2025-01-08 | 10:37
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تكتل "التوافق الوطني" أعلن تبنيه لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية
صدر عن تكتل "التوافق الوطني" ، بعد التداول في آخر المستجدات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بجلسة غد الخميس المخصصة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، البيان الآتي:
"إيمانا من تكتل "التوافق الوطني" بضرورة استعادة الانتظام السياسي في البلاد وانهاء الشغور الرئاسي الذي طال أمده، والشروع في عملية الإنقاذ على عدة محاور سياسية واقتصادية، خصوصاً بعد العدوان الاسرائيلي الوحشي الذي عصف بلبنان، وإيماناً بأن دولة المؤسسات وحدها هي التي تضع الوطن على سكة الخلاص، وحرصاً من المجتمعين على تظهير مفهوم التوافق بشكل عملي بدءاً من انتخاب الرئيس، مما يؤسّس لمرحلة من التوافق الداخلي على المستوى الحكومي كمبدأ رئيسيّ للعمل وإنهاء مرحلة الخصومات والتناقضات التي عطّلت البلاد والعمل الدستوري الطبيعي وكذلك العمل النيابي المنتِج،
وتطلعاً أيضاً إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب ولا سيما المملكة العربية السعودية، فضلاً عن بناء افضل العلاقات ايضاً مع الدول الصديقة للبنان أملاً في الحصول على الدعم المطلوب على كل المستويات في المرحلة الجديدة والتي تتطلب تضافر كل الجهود وتأمين اكبر الدعم، وحرصاً على الوحدة الوطنية التي تتجسد في إعادة إنتاج حياة سياسية بنّاءة، وبما ان تكتل التوافق الوطني وبعد التشاور بين اعضائه، وبسعي جدّي منهم طيلة الاسابيع الماضية للتوصّل الى التوافق على مرشح يحصد اعلى نسبة من الاصوات ويتمتع بشخصية تجمع ولا تفرّق، فإن الواقع السياسي ولكل الاسباب والمبررات والأهداف والغايات المذكورة أعلاه، وبإرادة واحدة وموحّدة، يعلنون تبنّيهم لانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في جلسة الغد الخميس ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥، وهو الذي اثبت عن جدارة في ادارة المؤسسة العسكرية في اصعب الظروف واستطاع ان يتجاوز الازمات والعقبات وان يحافظ على الجيش بُنيةً متماسكةً وموحّدة بكفاءة ونزاهة.
آملين أن يحصل العماد عون على اكبر توافق ممكن وأن نشرع في العاشر من كانون الثاني وبشكلٍ سريع وغير متسرّع في ترميم البنية السياسية للبلاد عبر حكومة فاعلة تحظى النواب والشعب اللبناني وبثقة المجتمَعَين الدولي والعربي ويتمتع رئيسها واعضاؤها بالنزاهة ونظافة الكفّ، وعبر مؤسسات دستورية منتجة، والله وليّ التوفيق".
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