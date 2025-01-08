أردرعي: تدمير 5 مستودعات أسلحة في جنوب لبنان خلال يوم واحد

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة أكس أن "خلال يوم واحد: تدمير خمسة مستودعات أسلحة في جنوب لبنان".



وجاء في المنشور: "تواصل قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 146 بأنشطتها لإزالة تهديدات وبنى تحتية إرهاببة بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وحفاظًا على اتفاق وقف إطلاق النار.



قوات اللواء انجزت عملية دقيقة داخل منطقة وعرة ومحصنة وجبلية بهدف تمشيط وتطهير منطقة استعداد لمخربي حزب الله حيث عثرت القوات على خمسة مستودعات أسلحة احتوت على أكثر من 200 قذيفة هاون ومنصات مجهزة وسترات واقية ومنصة مزروعة في الأرض. تم مصادرة وتدمير كافة المستندات.



كما كشفت القوات شاحنة محملة بثلاث منصات صاروخية متوسطة المدى مخبئة في منطقة جبلية."