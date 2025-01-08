الاتحاد العام للنقابات أعلن إلغاء التحرك غدا أمام مجلس النواب

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في بيان، "إلغاء التحرك الذي كان مقررا غدا أمام مجلس النواب، والذي كان يهدف إلى الضغط على النواب للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".



وأوضح أن "هذا القرار يأتي في ضوء التوافق الوطني الذي تبلور حول ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، لملء الشغور الرئاسي، وهو ما يدعونا إلى تسهيل هذه العملية الوطنية وتجنب أي تحركات قد تؤثر على أجواء التوافق".



وتقدم رئيس الاتحاد مارون الخولي بـ"الشكر والتقدير إلى كل المجموعات والنقابات التي أبدت استعدادها للمشاركة في التحرك غدا"، مؤكدا أن "هذا التكاتف يعكس الروح الوطنية الصادقة التي يحملها المجتمع المدني وعمال لبنان ومؤسساته النقابية".



كما تقدم من "اللبنانيين جميعا بتهنئة مسبقة بمناسبة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية"، معتبرا "هذا الانتخاب مكسبا وطنيا لكل لبنان وخطوة نحو استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"