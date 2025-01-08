بلينكن يرى فرصة لـ"سلام مستدام" في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في باريس، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، والذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، يبقى "قريبا للغاية".



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن".



وبشأن لبنان، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في "سلام مستدام" مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية.



وقال بلينكن إن "وقف إطلاق النار صامد" بين إسرائيل وحزب الله، بعد أكثر من شهر على بدء تنفيذه.



وأضاف "رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان. أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسرا نحو سلام مستدام".







