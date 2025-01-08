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لودريان زار جعجع وغادر من من دون الإدلاء بأي تصريح
أخبار لبنان
2025-01-08 | 12:17
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لودريان زار جعجع وغادر من من دون الإدلاء بأي تصريح
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ورافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي وإلاعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسية ماري فافرال، في حضور نواب تكتل "الجمهورية القوية" ستريدا جعجع، غسان حاصباني وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش.
وغادر لودريان والوفد المرافق من دون الإدلاء بأي تصريح.
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