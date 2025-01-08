زياد بارود: أعلن عزوفي معاهدًا اللبنانيات واللبنانيين بأن أستمر معهم واحدًا من المناضلين من أجل الجمهورية متمنيًا للرئيس العتيد كل التوفيق

اعلن الوزير السابق زياد بارود في بيان، بانه "كنت أعلنت بالأمس أنني لن أكون جزءا من المنافسة، في حال التوصل إلى توافق وطني عريض على اسم الرئيس. إنني، إذ أشكر السيدات والسادة النواب الذين شرفوني بدعمهم، أعلن عزوفي، معاهدا اللبنانيات واللبنانيين بأن أستمر معهم واحدا من المناضلين من أجل الجمهورية، متمنيا للرئيس العتيد كل التوفيق".