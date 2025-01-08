مقدّمة النشرة المسائيّة 08-01-2025

ربما الفرصة ُ متاحة ٌ غدًا لأن يسألَ اللبنانيون: هل يولَدُ لنا نهجٌ مع ولادةِ الرئيس؟

نطرحُ هذا السؤال لأن اللبنانيين ملُّوا الانتخابات للانتخابات والرؤساء للرؤساء ، ويريدون نهجًا ، الرؤساء يأتون ويذهبون لكن النهجَ يبقى ويستمر ويتقدَّم.

حتى المصطلحات التي كانت تُستَخدَم، ملَّها اللبنانيون من فرطِ استخدامِها: كم مرةً سمعوا بمصطلح "دولة القانون والمؤسسات" ؟ كم مرة وردت في خُطَب القَسَم وفي البيانات الوزارية وفي البرامج الإنتخابية؟

هذه المرة المطلوبُ نهجٌ ينطلق من احلام الشباب وتجاربِ الشيوخ . نهجٌ يمسحُ قهرَ المغترب ومعاناةَ المقيم . نهجٌ يقول للمغترب: مكانكَ هنا في وطنِك ، ونجاحُك في خدمة وطنك ، ودماغك لوطنِك. ويقول للمقيم: لا حاجةَ بعد اليوم لأن تغادر إلى أصقاع الأرض لتحققَ طموحَكَ.

نهجٌ يقول للمغترب: "عُد" ، وللمقيم : " لا تغادر"... نهجٌ تكون فيه الكفاءةُ هي المعيار الوحيد ليكون اللبنانيُ في مؤسسات الدولة: فلا توريث للوظائف ولا وسائط . نهجٌ يلغي "مرِّقلي تا مرّقلك ". نهج لا يسرق أموال اللبنانيين من المصارف ليُقالَ لهم " عفا الله عما مضى" ، نهجٌ لا ينتظر خمسَ سنوات، حتى الآن، ولا يعرف شيئًا عما حصل في المرفأ.

تُكتَب مجلداتٌ عن النهج ، لكن العبرةَ تبقى في التنفيذ وَفق الآليات الدستورية والقانونية:

رئيس جمهورية يلتزم الدستور، أي "الكتاب"، كما كان يسميه الرئيس فؤاد شهاب. ومعه حكومةٌ مؤلفة من وزراءَ يشكِّلون السلطة التنفيذية، والأهم من ذلك فريقُ عملٍ متجانسٌ، ويكون هناك تحديثٌ لمجالس الوزراء بحيث تكون هناك محاضر موثقة ، لا مجرد مداولات يُختلَف على مضمونها فور انتهاء كل جلسة.

نفضُ الإدارة اللبنانية ككل بحيث تحِلُ الكفاءةُ محلَ المحسوبية، وفتحُ ورشةٍ لكل القطاعات والأنتقال من الأقتصاد الريعي الى الأقتصاد القائم على الاستثمارات لتأمين فرص العمل.

المطلوب " فخامة النهج " بالتوازي مع "فخامة الرئيس".