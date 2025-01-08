الجيش: مديرية الاستخبارات في اليمونة دهمت معملا لتصنيع المخدرات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎ "بتاريخ 8/1/2025، دهمت دورية من مديرية الاستخبارات في منطقة اليمونة - البقاع معملا لتصنيع المخدرات وتخزينها، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون حوالى 50 مليون حبة، ومن مادة الحشيشة. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".