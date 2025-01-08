ميقاتي التقى الموفد السعودي وبحثا في الأوضاع اللبنانية الراهنة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان في دارته في بيروت وتم البحث في الأوضاع اللبنانية الراهنة.



إلى ذلك، يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس في السرايا