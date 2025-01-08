هويّة الرئيس تتّضح..اليكم آخر الارقام الاحصائيّة

الحاج حسن: انتخابات الرئاسة شأن وطنيّ لبنانيّ وهي من مسؤولية النواب

الحاج حسن: انتخابات الرئاسة شأن وطنيّ لبنانيّ وهي من مسؤولية النواب

منخفض جوي ضعيف السبت.. ولا عواصف قوية قبل منتصف الشهر