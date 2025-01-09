النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة pic.twitter.com/cIhwZ6mnPu
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 9, 2025
النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة pic.twitter.com/cIhwZ6mnPu