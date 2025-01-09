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النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة

أخبار لبنان
2025-01-09 | 05:41
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النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة
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النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة

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طوني فرنجية: سليمان فرنجية أعلن منذ اللحظة الأولى أنه عندما سيتم التوافق على شخصية تحظى بأكثر من 65 صوتا سينسحب لصالحها شرط أن تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
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