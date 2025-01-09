النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة

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طوني فرنجية: سليمان فرنجية أعلن منذ اللحظة الأولى أنه عندما سيتم التوافق على شخصية تحظى بأكثر من 65 صوتا سينسحب لصالحها شرط أن تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات