مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل

أكد مصدر من الثنائي امل - حزب الله مواكب للاتصالات أن في خلال الساعتين ونتيجة التصويت في الجلسة الاولى تتكثف الإتصالات على مستويين : محلي سعودي بين الرئيس بري وممثلين عن السعودية ، ومحلي محلي بما يشمل المرشح الجدي الوحيد وهو قائد الجيش على قاعدة ان انتخاب الرئيس يحتاج الى تفاهمات، واهمها التفاهم مع ثنائي امل حزب الله على المرحلة المقبلة.