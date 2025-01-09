ميقاتي بحث في التطورات مع لودريان والتقى بو حبيب

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قبل ظهر اليوم في السراي وجرى البحث في التطورات الراهنة في لبنان.



وشارك في اللقاء سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.



وبعد انتهاء اللقاء، توجه الرئيس ميقاتي ولودريان الى مجلس النواب سيرا على الأقدام لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.