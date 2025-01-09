جوزيف عون: سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"

تعهد رئيس الجمهورية المنتخب جوزيف عون العمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح".



وقال عون في خلال خطاب القسم: "عهدي ان اسهر على تفعيل الاجهزة الامنية وأن اناقش سياسة دفاعية استراتيجية مما يمكن الدولة اللبنانية من ازالة الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الاراضي اللبنانية".



واضاف: "عهدي العمل مع الحكومة على مشروع جديد لاستقلالية القضاء وعهدي ان احترم فصل السلطات وان ادعو الى استشارات سريعاً لتسمية رئيس الحكومة".



كما تعهد الطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور.



وشدد على انه "علينا ان نكون جميعا تحت سقف القانون ويجب الا يكون هناك تهريب او تجارة مخدرات او بؤر امنية او تدخل في القضاء او حمايات او محسوبيات".