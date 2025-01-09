باريس تهنّئ الرئيس اللبناني المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"

هنّأت باريس الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون بانتخابه في "لحظة تاريخية وحيوية بالنسبة إلى مستقبل لبنان"، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الفرنسية.



وقالت الخارجية في بيان إن "هذا الانتخاب ينبغي أن يعقبه تأليف حكومة قوية دعما لرئيس الجمهورية، قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم وحاجاتهم".