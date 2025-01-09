السفارة الأميركية في لبنان تؤكد التزامها العمل "بشكل وثيق" مع الرئيس الجديد



أكدت السفارة الأميركية في لبنان التزامها العمل "بشكل وثيق" مع الرئيس الجديد للبنان جوزاف عون الذي انتخب الخميس لينهي بذلك شغورا في المنصب استمر أكثر من سنتين.



وكتبت السفارة في منشور على موقع إكس "نحن ملتزمون العمل بشكل وثيق مع الرئيس عون مع بدئه جهود توحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات وتأمين مستقبل مزدهر للبنان".

