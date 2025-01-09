ماكرون يهنّئ الرئيس اللبناني الجديد ويرى في انتخابه "تمهيدا لطريق الإصلاحات"

هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، معتبرا أنّ انتخابه بعد شغور في المنصب استمر أكثر من عامين "يمهّد طريق الإصلاحات".



وقال ماكرون في منشور على منصة إكس إنّ "هذه الانتخابات الحاسمة (...) تمهّد طريق الإصلاحات والترميم والسيادة والازدهار في لبنان"، مضيفا "أيّها اللبنانيون، فرنسا إلى جانبكم".



بدوره وجّه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تهنئة مماثلة.



وقال بارو عبر إكس: "لقد اختار لبنان رئيسا. هذه خطوة حاسمة لتعافي البلد. إنّ فرنسا، التي تحشد جهودها لتحقيق هذا الهدف، ستبقى إلى جانب لبنان لإعادة إرساء دولة ذات سيادة ولإعادة الإعمار. مبروك لجوزاف عون وأتمنّى له كلّ النجاح".