الشيخ تميم بن حمد: قطر ستظل دائمًا داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق

أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون انتخابه رئيساً جديداً للجمهورية، وللشعب اللبناني الشقيق، راجين أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. قطر ستظل دائماً داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 9, 2025

بارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لرئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب العماد جوزاف عون لانتخابه رئيسًا جديدًا.وكتب عبر اكس: "نرجو أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار."وأكّد أنّ "قطر ستظل دائمًا داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق."