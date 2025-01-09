الشيخ تميم بن حمد: قطر ستظل دائمًا داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق

أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون انتخابه رئيساً جديداً للجمهورية، وللشعب اللبناني الشقيق، راجين أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. قطر ستظل دائماً داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 9, 2025
أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون انتخابه رئيساً جديداً للجمهورية، وللشعب اللبناني الشقيق، راجين أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. قطر ستظل دائماً داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق.