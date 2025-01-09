عبّاس يهنّئ عون ويتمنى للبنان في عهده أن "يتجاوز تداعيات العدوان" الإسرائيليّ

هنّأ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس قائد الجيش اللبنانيّ العماد جوزاف عون على انتخابه رئيسًا للجمهورية.



وتمنى له أن يتمكّن لبنان قربيًا من أن "يتجاوز تداعيات" الحرب المدمّرة التي دارت بين إسرائيل و"حزب الله" وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية تشرين الثاني.



وكتب عباس في برقية تهنئة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّه "أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس عون بقيادة لبنان، لتحقيق النهضة وإعادة الإعمار، وكلّنا ثقة بأنّ لبنان الشقيق سيتجاوز تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيليّ عليه، وصولًا إلى التنمية والازدهار".