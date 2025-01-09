الملك عبدالله الثاني هنأ الرئيس اللبنانيّ المنتخب: الأردن واقفة إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه

هنأ الملك الأردنيّ عبدالله الثاني، الرئيس اللبنانيّ العماد جوزاف عون، بنيله ثقة مجلس النواب في بلاده وانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.



وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة.



وتمنى له التوفيق في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبنانيّ الشقيق.



وشدّد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه.



كما شدّد على متانة العلاقات الثنائية المتجذرة، والحرص على توسيع فرص التعاون، وإدامة التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربيّ.