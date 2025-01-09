تيمور جنبلاط: التوفيق للعماد عون في مهمته الكبيرة

كتب رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط عبر منصة "أكس":



"كل التوفيق للعماد جوزاف عون في هذه المهمة الكبيرة."



ولفت إلى أنّ المطلوب اليوم هو "التفكير والعمل لمستقبل والبحث عن طريق إنقاذ لكي نخرج من المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون".



وأكّد أنّه بالشراكة والتعاون وبحكومة فاعلة، يمكن النهوض بالوطن وتحصين الدولة ومنح المواطن أملًا جديدًا.