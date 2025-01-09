جنبلاط اتصل برئيس الجمهورية مهنئاً: خطاب القسم يعزز الآمال بالانطلاق نحو لبنان الجديد

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاسبق وليد جنبلاط اتصالاً برئيس الجمهورية جوزاف عون مهنئاً بانتخابه ومثنياً على خطاب القسم وما أورده فيه من وعود تعزز الآمال بالانطلاق نحو لبنان الجديد.وشكر الرئيس عون الرئيس جنبلاط على مواقفه الوطنية وعلى الدور الذي لعبه في سبيل تحقيق الانجاز الرئاسي.