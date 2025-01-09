برلين تهنّئ عون وترى في انتخابه "فرصة لإجراء إصلاحات" في لبنان

هنّأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، معتبرة أنّ انتخابه يمثل "فرصة لإجراء إصلاحات" في هذا البلد المأزوم والخارج لتوّه من حرب مدمرة بين إسرائيل وحزب الله.



وكتبت فون دير لايين في منشور على إكس "بعد سنوات من الأزمة والركود، هذه الآن فرصة لإجراء إصلاحات وتغييرات. ألمانيا تقف إلى جانب شعب لبنان في طريقهم نحو المستقبل".