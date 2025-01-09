ماكرون سيزور لبنان "قريبا جدا"

تمنّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كل النجاح" للرئيس اللبناني المنتخب الخميس قائد الجيش العماد جوزاف عون، و"اتفق" معه خلال مكالمة هاتفية على أن "يزور لبنان قريبا جدا"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.



وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الدولة أبلغ الرئيس عون بأنّ فرنسا ستواصل جهودها الرامية للتوصل سريعا إلى تشكيل حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن وسيادة لبنان".