بن زايد يهنئ عون: أتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.



ولفت بن زايد الى انه "يتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها".