بايدن هنأ عون: الرئيس عون يحظى بثقتي

هنأ الرئيس الأميركيّ جو بايدن الرئيس المنتخب جوزاف عون على انتخابه رئيسًا للبنان، وفق بيان البيت الأبيض.



وأعرب بايدن عن اعتقاده الجازم بأنّ عون هو الزعيم المناسب للبنان.



وقال: "سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال القتالية مع عودة مئات الآلاف من الناس إلى

ديارهم وتعافي لبنان وشروعه في إعادة البناء."



وأضاف: "الرئيس عون يحظى بثقتي. أعتقد جازما أنه الزعيم المناسب."