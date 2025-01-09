معوض: "الثنائيّ" اتخذ قرارًا بإعادة ربط لبنان بمحيطه... وعون رئيس واضح وجامع ومدعوم دوليا

أكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ان "دعمنا لقائد الجيش لرئاسة الجمهورية ليس جديدا وموقفنا منه لا علاقة له بموقف المجتمع الدولي".



وقال معوض في مداخلة ضمن برنماج "جدل" عبر الـLBCI: "المجتمع الدوليّ لا ثقة له في الطبقة الحاكمة ولن يساعد لبنان في ظل الفراغ الرئاسيّ ونعتبر أنّ عون رئيس جامع وواضح ومودعوم من المجتمع الدولي".



وشدد على انه كان أوّل من حاول لبننة الاستحقاق الرئاسيّ بترشحه للرئاسة، مشير ا الى ان الثنائيّ الشيعيّ اعتبر ذلك تحدٍ.



ولفت الى انه "عندما حاول الخارج بالتفاهم مع الثنائي بفرض رئيس ممانع رفضنا الامر ولم نسير به".



ورأى معوض ان الثنائيّ اتخذ قرارًا واضحًا بإعادة ربط لبنان بمحيطه العربيّ والدوليّ، مشيرا الى لا مزايدة في اعادة بناء الاعمار والهيكلة والسيادة من دون "مظلة دولية عربية"".



واشار الى انه" كان هناك مجموعة اجتماعات بين الثنائيّ وعون في توجّه واضح برفضه أن يأتي كرئيس مكبّل".



وقال: "خطاب القسم خطاب واضح وصارم والمطلوب من حزب الله التسريع بالتحول الحاصل وهناك حاجة لاكبر الالتفاف حول الرئيس".



واضاف: "حرب الاسناد كسرت لبنان والمشروع الاقليمي الايراني سقط واتفاق وقف النار وضع حدا للعمل العسكري مع اسرائيل".