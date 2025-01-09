مجلس الأمن الدوليّ يرحّب بانتهاء أكثر من عامين من الشغور الرئاسيّ في لبنان

رحّب مجلس الأمن الدوليّ بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة "أنهت أكثر من عامين من الشغور في هذا المنصب المهم".



وجاء في بيان تلاه أمام الصحافيين السفير الجزائريّ عمار بن جامع الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر كانون الثاني إنّ أعضاء المجلس الـ15 يؤكّدون على "أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان سير عمل مؤسسات الدولة بالكامل، ومواجهة التحدّيات الاقتصادية والأمنية الملحّة".