تركيا تأمل أن يساهم انتخاب عون في تحقيق الاستقرار في لبنان

هنّأت تركيا الرئيس اللبنانيّ الجديد جوزاف عون، معربة عن أملها في أن يساهم انتخابه في "تحقيق الاستقرار" في لبنان.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نأمل أن تساهم الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها في استقرار لبنان، وكذلك في السلم والازدهار في المنطقة."