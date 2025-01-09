افرام لـجدل : عون هو الشخص المناسب في المكان المناسب

افرام لـ"جدل": عون هو الشخص المناسب في المكان المناسب

رأى النائب نعمة افرام أنّ الرئيس المنتخب جوزاف عون هو الشخص المناسب في المكان المناسب.



وقال لـ"جدل": "عمليًا استطيع أن أخدم في الحكومة المقبلة في المجال الكهربائيّ وجورج افرام "تاركلي ملف مش خالص".



وأضاف: "إذا برهنا للمجتمع الدوليّ نجاحنا فسنستطع الدخول في مفاوضات لحل مشكلات أكبر كمزارع شبعا والحدود والغاز وغيرها."



وأكّد أنّ علاقة خاصة تربطه بالنائب فؤاد مخزومي وعبد الرحمن البرزي، "وسأنتظر لأرى من هم المطروحون لاتخاذ القرار المناسب".



واعتبر أنّ لبنان اليوم في مرحلة دقيقة وفي هدنة وقد تنكسر وكان لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية مع تعيين رئيس للحكومة.