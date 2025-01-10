ميقاتي من القصر الجمهوري: نحن أمام مرحلة جديدة..وطلب الرئيس متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة



التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية جوزاف عون بالقصر الجمهوري، وابدى سعادته بالزيارة، متمنياً ان يكون عهده عهد خير وبحبوحة.



وقال ميقاتي: "تناقشنا بالقضايا التي قامت بها حكومة تصريف الاعمال خلال كل هذه الفترة، وتحدثنا عن التحديات الموجودة وخطاب القسم لوضع كل النقاط موضع التنفيذ اضافة الى الوضع في الجنوب وضرورة الانسحاب الكامل لاسرائيل ووقف كل الخروقات، وطلب متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة".



وعن تسمية رئيس الحكومة المقبل، اجاب: احترم كل الآراء السياسية، و"ما في شي اسمو package"، بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية، والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد".



واضاف ميقاتي: "نحن أمام مرحلة جديدة وسنسعى لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية".