عقيص للـLBCI: على البيان الوزاري ان يكون من سقف خطاب القسم

اعتبر النائب جورج عقيص ان "جوزيف عون كان خياراً جدياً ولم نسقط ترشيحه من حسابنا رغم ان دستورياً له مسار خاص ونحن قدمنا عدة اسماء وعندما اقفلت الابواب على اي اتفاق داخلي مع الآخر عُدنا الى خيار قائد الجيش خصوصاً وأن هذا الاسم مرحّب به دولياً".



وقال في حديث للـLBCI "لا نريد أن يتمّ عزل رئيس الجمهورية عن مكوّن معيّن في البلد ونضع ثقتنا بالرئيس وبتعاطيه مع الجميع، ونتمنى من الرئيس عون أن يكون البيان الوزاري بنفس سقف خطاب القسم".



واضاف "على الرئيس عون أن يكون مترفعًا عن الحسابات الضيقة وأن يكون قراره نابعًا من المصلحة العامّة".



وتابع ""بدنا شخص يبني البلد ومش زعامتو واذا بني البلد زعامتو بتنبنى لولد ولدو"".



واكد أنهم ككتلو لم يتشاوروا بعد بما خصّ اسم رئيس الحكومة المقبل.



وعن لقاء جعجع بجوزاف عون قال "كنا نريد التأكد من ان اتفاق وقف اطلاق النار يشمل جنوب وشمال الليطاني ومن يحق له حمل السلاح اذ كان يُهمّنا معرفة كيف يُفسّر الرئيس جوزاف عون اتفاق وقف اطلاق النار".