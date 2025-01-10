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منيمنة للـ LBCI: التحدي الاول هو بتشكيل الحكومة...ولن نسمي ميقاتي

أخبار لبنان
2025-01-10 | 04:56
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منيمنة للـ LBCI: التحدي الاول هو بتشكيل الحكومة...ولن نسمي ميقاتي
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منيمنة للـ LBCI: التحدي الاول هو بتشكيل الحكومة...ولن نسمي ميقاتي

رأى النائب ابراهيم منيمنة أن الرئيس جوزاف عون يمثل انتصار البداية الجديدة، وقال: "جوزاف عون اتى بلحظة تقاطع في لحظة معينة وخطاب القسم سيكون هاجساً لكل القوى السياسية التقليدية". 

وشدد على وجوب استعادة الثقة من كل اللبنانيين وحل الثغرات الدستورية واعادة بناء المؤسسات، وبالتالي هناك ورشة اصلاحية كبرى بالرغم من وجود قوى سياسية تقليدية تستغل الطائفية، كما قال. 

واعتبر منيمنة في حديث للـ LBCI، أن التحدي الاول هو بتشكيل الحكومة داعياً رئيس الجمهورية الى معايير واضحة لتشكيلها، قائلا: "هناك رهان على انفتاحه على القوى السياسية في "المشهد الملغّم"، والأهم خلال الاختيار، هو رؤية الوزير المقبل للحقيبة التي سيستلمها مع فريق عمل متجانس، اما من هم يتبعون لاحزاب سياسية تقليدية يمكنهم استلام وزراء الدولة، للمراقبة والاطمئنان". 
 
وكشف منيمنة انه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة قائلا: " لن نسمي الرئيس ميقاتي ونحن غير راضين عن الاداء ولا يمكن ان تكون مرحلة ميقاتي متجانسة مع المرحلة الجديدة ".

وشدد على ضرورة زيادة الوعي السياسي لدى الناس من اجل الانتخابات النيابية المقبلة. 

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