عضو الكونغرس دارين لحود: 9 كانون الثاني هو يوم عظيم

من ضمن التهاني التي يتلقاها الرئيس الجديد جوزاف عون، صدر عن عضو الكونغرس دارين لحود بيانًا حول الانتخابات الرئاسية في لبنان مشيرا الى ان 9 كانون الثاني هو يوم عظيم، وأمل لحود بأن تحمل هذه الانتخابات الامل على المضي قدما لتشكيل حكومة قوية تحارب الفساد .