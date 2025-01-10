توضيح تيريزيان بشأن التصويت خلال الجلسة الانتخابية



أوضح النائب هاغوب تيريزيان أن الأمين العام لحزب الطاشناق صرح بوضوح قبل دخوله جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عن توجه كتلة نواب الأرمن لدعم العماد جوزيف عون كمرشح يحظى بأغلبية توافق الكتل.



أضاف: بعد اللقاءات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل قبل يوم جلسة الانتخاب، صوتت الكتلة من دون تردد لمصلحة الإجماع الوطني حول الرئيس المنتخب، العماد جوزيف عون.