ضاهر: اريد شخصا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع الرئيس

أعلن النائب ميشال ضاهر أنه يريد شخصا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، لافتا الى أنه "من يرتاح له الاخير بالتعاطي سيسميه".



وقال ضاهر في حديث للـLBCI: "نحن بحاجة لشخص خارج الطبقة السياسية وجوزاف عون قال لي لا اريد ان آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية واهنئه على ذلك".



وأضاف: "لدينا مزرعة وليس دولة وبالتالي اليوم نحن بحاجة لبناء مؤسسات وانا صوتت لجوزاف عون من دون مواربة وكنت سميته منذ ومن واتشكر الخارج لأنه وضعنا على السكة الصحيحة".



واشار الى انه "مع رفع السرية المصرفية لنتمكن من معرفة "من اي لك هذا"؟ واعادة اموال المودعين".