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وزير الخارجية الايطالية من بعبدا: مسرورون بانتخاب الرئيس عون وعتمد عليه وسنعمل معه بالاشهر المقبلة
أخبار لبنان
2025-01-10 | 09:59
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وزير الخارجية الايطالية من بعبدا: مسرورون بانتخاب الرئيس عون وعتمد عليه وسنعمل معه بالاشهر المقبلة
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وزير الخارجية الايطالية من بعبدا: مسرورون بانتخاب الرئيس عون وعتمد عليه وسنعمل معه بالاشهر المقبلة
أكد وزير الخارجية الايطالية أنطونيو تاجاني بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن "فخامة الرئيس صديق ايطاليا، والايطاليون مسرورون بانتخابه ويعتمدون عليه، وسنعمل معا في الاشهر المقبلة".
ورأى أن "انتخاب الرئيس جوزاف عون محطة أساسية ومهمة جداً ليس فقط للبنان ولكن للشرق الأوسط".
وشدد تاجاني على أن "يجب ان يتم تعزيز وقف اطلاق النار في جنوب لبنان وسيكون لإيطاليا دور ضمن اليونيفيل".
ولفت وزير الخارجية الايطالية الى أن "أتيت من دمشق حيث التقيت بأحمد الشرع، ولاحظت وجود تغيير وأنا على يقين أنه سيكون هناك وحدة في سوريا وبناء للاستقرار في الشرق الأوسط".
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