الحشيمي زار رئيس الحكومة وأشاد بـ"حكمته في إدارة الأزمات"

أعلن النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان أنه زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتمحور اللقاء حول "العديد من القضايا الهامة التي تهم لبنان، وخصوصًا موضوع الحدود اللبنانية السورية وأهمية إعادة فتحها، لما لها من دور في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص جديدة للبنانيين".



ولفت البيان الى أن "الحشيمي أطلع الرئيس ميقاتي على اللقاء الذي جمعه مع رئيس المركز الأمني السوري في جديدة يابوس، وتناول آليات تحسين إدارة الحدود. وقد أكد رئيس المركز أنه تم إرسال بعض النقاط الأساسية إلى الدولة اللبنانية لمعالجتها بما يضمن تسريع الإجراءات وتعزيز التعاون المشترك".



واطلع الحشيمي من الرئيس ميقاتي على "اجواء زيارته المرتقبة إلى سوريا تلبية لدعوة قائد الإدارة الجديدة السيد أحمد الشرع، والتي سيرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".



وأمل الحشيمي أن "تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات اللبنانية السورية، وإرساء تعاون فعّال يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".



وأعرب عن "تقديره للرئيس ميقاتي الذي أظهر خلال توليه مسؤولية رئاسة الحكومة حكمة استثنائية في إدارة الأزمات في ظل غياب رئيس للجمهورية، وحرص على حفظ استقرار البلاد ومصلحة المواطن".



وشكر الحشيمي "الوزراء الذين وقفوا الى جانب الرئيس ميقاتي وأسهموا في الحفاظ على استمرارية العمل الحكومي رغم كل التحديات التي واجهتها البلاد، لتسيير شؤون الدولة وتلبية احتياجات المواطنين".



وأمل مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية ان "تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل المؤسساتي والتكاتف بين جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يمر بها بلدنا الحبيب"، مجددًا "شكره وتقديره للرئيس ميقاتي على جهوده المستمرة، في الحفاظ على استقرار لبنان وتحقيق التوازن في هذه الظروف الصعبة".