وزارة الزراعة: مكافحة التهريب أولويتنا لحماية السوق المحلية وتأمين حقوق المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان أن "مصلحة زراعة عكار قامت اليوم بتوجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وبمؤازرة مكتب أمن الدولة في عكار، بتنفيذ عملية مداهمة في سوق خضار عكار"، مشيرةً إلى أن "العملية أسفرت عن مصادرة كمية كبيرة من البطاطا المهربة، والتي كانت في حوزة جهاز أمن الدولة بعد ضبطها".



وأكدت الوزارة "التزامها الكامل حماية الإنتاج الزراعي المحلي ومكافحة التهريب الذي يضر بالمزارعين اللبنانيين واقتصاد البلد"، لافتةً إلى "استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة".



ودعت "جميع المواطنين والتجار إلى التزام القوانين المرعية الإجراء"، مشيرةً إلى أن "العملية ستتبعها عمليات مماثلة في المناطق اللبنانية بمعظمها"، ومشددةً على أن "مكافحة التهريب هي أولوية الوزارة لحماية السوق المحلية وتأمين حقوق المزارعين اللبنانيين".