نجاة عون صليبا: بدأنا السير في الطريق الصحيح منذ الـ2019

رأت النائب نجاة عون صليبا "أننا بدأنا السير في الطريق الصحيح منذ الـ2019، لافتة الى انه "علينا جميعًا العمل من أجل البلد".ولفتت في حديث للـLBCI، الى انه "كان من الضروري ألا يمتد الفراغ الرئاسي إلى سنتين وأكثر وانتظام العمل المؤسساتي والسلطة التي حاصصت كل شيء لا تمثل الشعب".وقالت: "علينا القيام بمصالحة وطنية ومحاسبة للعيش بوطن واحد وتطويره".