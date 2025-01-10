خلف للـLBCI: المطلوب منا مواقف وطنية جامعة وإنقاذية

رأى النائب ملحم خلف أن "خطاب البارحة هو خطاب التغيير و17 تشرين وأكد أن هناك رؤية ودولة في هذا البلد."



وفي حديث للـLBCI، أشار إلى أننا "أمام مخاطر كبيرة، فالمنطقة حولنا متفلتة، والمطلوب منا مواقف وطنية جامعة وإنقاذية."



وأوضح أنه "لم يكن باستطاعتي خرق الدستور بعد 721 يومًا في مجلس النواب، واليوم صفحة جديدة."



وقال: "من كان ضمن السلطة السياسية عليه أن "يرتاح"، والحكومة يجب أن تكون من الطاقة الشبابية ذات الكفاءة القادرة على إنقاذ الوطن."