خلوة في بكركي بين رئيس الجمهورية والراعي: خطاب القسم خارطة الطريق الإنقاذية للبنان

زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الصرح البطريركي في بكركي، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهنأه بانتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم.



وكان الرئيس عون وصل إلى الصرح البطريركي في السادسة مساء اليوم، حيث كان في استقباله عند المدخل الرئيسي النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر ومدير الإعلام والمراسم في بكركي المحامي وليد غياض .



وعند مدخل الجناح البطريركي، كان البطريرك الراعي في استقبال الرئيس عون وعانقه متمنيًا له التوفيق.



واتجه الرئيس عون والبطريرك الراعي إلى الصالون الكبير، حيث التقطت الصور التذكارية لتبدأ بعد ذلك خلوة استمرت ساعة أشاد خلالها البطريرك الراعي بـ"مضمون خطاب القسم"، واصفًا إياه بـ"خارطة الطريق الانقاذية للبنان".



كما نوه بـ"الدعم المحلي والعربي والدولي الواسع الذي لقيه انتخاب الرئيس عون مما يساعد على تحقيق الإنقاذ المنشود".



وقال البطريرك الراعي: "إن فرحة اللبنانيين بانتخابكم تعكس ثقتهم بشخصكم من جهة وبمواقفكم الوطنية التي اختبروها في مختلف المهام التي تسلمتموها، لا سيما خلال قيادة الجيش".



وشكر الرئيس عون "البطريرك الراعي على الدعم الذي لقيه منه طوال مسيرته في قيادة المؤسسة العسكرية"، معربًا عن "ثقته بأن هذا الدعم سيستمر في مسيرته الرئاسية".



ثم عرض الرئيس عون والبطريرك الراعي للأوضاع العامة في البلاد والخطوات التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها في المرحلة المقبلة .



وقبل أن يغادر الرئيس عون بكركي، التقى مطارنة الصرح البطريركي الذين هنأوه بانتخابه.



وحرص البطريرك الراعي على مرافقة رئيس الجمهورية حتى المدخل الخارجي للصرح البطريركي، مجددًا تمنياته له بالتوفيق والنجاح.