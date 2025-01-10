كرم: "القوات" ستكون ممثلة بشكل ثقيل في الحكومة... وسياسات "الساحة" انتهت

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن المعارضة لديها شخصيات مؤهلة لرئاسية الحكومة ومنها النائب فؤاد مخزومي واللواء اشرف ريفي، لافتا الى انه "امام التحول الجديد من الضروري ان يكون هناك رئيس حكومة متناسق مع خطاب القسم.



ولفت كرم في حديث للـLBCI، الى أن المعارضة تعمل لمشروع دولة والمسألة ليست مسألة اشخاص ونعمل على تأمين الربح في رئاسة الحكومة



وأكد أن القوات اللبنانية ستكون ممثلة بشكل ثقيل في الحكومة المقبلة، لافتا الى انها ستسعى الى حل مشاكل اساسية في حياة المواطنين.



وقال: "علينا استغلال الدعم والعطف العربي وسياسات "الساحة" انتهت ونحن في فترة تحول نحو ان نكون دولة كاملة السيادة".