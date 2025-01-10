الموسوي للـLBCI: نحن أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية

أوضح النائب ابراهيم الموسوي أن "هناك جهات ضامنة أشرفت على إتفاق وقف إطلاق النار، والمجتمع الدولي والدولة يتحملان مسؤولية إجبار العدو على الإلتزام به."



وأشار في حديث للـLBCI إلى أن "هذه فترة تجربة واختبار للمجتمع الدولي، ونعتبر الإسرائيلي عدو، وهو محتل أجزاء من لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والأردن، ومنذ استقلال هذا البلد والأطماع الإسرائيلية تحيط به."



ورأى أن "خطاب الرئيس جوزيف عون خطاب إعلان نوايا،" مؤكدًا أننا "أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية."



ولفت إلى أننا "لم نقل يومًا أن الجيش لا يستطيع أن يملأ الفراغ، والمشكلة دائمًا في الدولة اللبنانية هي غياب القرار الحقيقي بالرد على العدو."



وقال: "حق الدفاع عن النفس حق مشروع، ولو كانت دولتنا قوية لما كنا قمنا بما قمنا به، وموضوع السلاح متروك للحوار."



وعن رئاسة الحكومة، إعتبر الموسوي أنه "من حقنا طرح من نراه مناسبًا في هذه المرحلة، وهناك عناوين أساسية يجب أخذها بالإعتبار."