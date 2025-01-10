ياسين للـLBCI: يمكنني طرح إسم نواف سلام أو ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة

أوضح النائب ياسين ياسين أنه "من الطبيعي أن ننسق مع كل الكتل، ونحن مجموعة من 6 نواب ننسق مع بعضنا منذ فترة طويلة ونستكمل المشاورات غدًا."



وفي حديث للـLBCI، قال: "أنا شخصيًا يمكنني طرح إسم نواف سلام أو ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة لكننا كتكل لم نطرح إسمًا لأننا مستمرين في التشاورات."



وأشار إلى أن "الأمل دخل إلى قلوب الناس، والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي."



وقال: "سمعت أن الرئيس ميقاتي "بدو يرتاح"، ولم نر خلال السنوات الـ4 الماضية أي إصلاحات وشهدنا الكثير من الخروقات الدستورية،" مشددًا على أننا "نريد بناء دولة وأن تكون الجمهورية الثالثة مختلفة عن الماضي."