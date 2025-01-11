"هيئة الطوارىء المدنية" تشكر لميقاتي الغاء وثائق الاتصال وتدابير الاخضاع بحق مواطنين

صدر عن رئيس "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" ايلي صليبا البيان الآتي: "بعد الدعوة التي وجهتها هيئة الطوارئ المدنية في لبنان في المؤتمر الصحافي الذي عقدناه بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢٤ الى تطبيق الاجهزة الامنية قرار مجلس الوزراء الصادر في العام ٢٠١٤ والمعمم من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز والمتضمن الغاء وثاق الاتصال وتدابير الاخضاع وما شاكلها من ملاحقات لانه يسقط اكثر من ٥٠،٠٠٠ ملاحقة بحق مواطنين لبنانيين حاصلة دون اشارات قضائية وخلافا للاصول، وبعدما اثارت الهيئة في لقائها الاخير مع دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي هذا الموضوع، وجّه دولة الرئيس ميقاتي بتاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ كتابا يحمل الرقم ٤٨/م.ص الى الاجهزة المعنية طلب بموجبه اعداد تقرير مفصل لوثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عنها يتضمن تبويبا لها وذلك تمهيدا لالغاء مفاعيلها بصورة فورية".



وتابع: "ان الهيئة اذ تشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي على هذه الخطوة القانونية الهادفة الى الحفاظ على الحريات وتكريس وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، تأمل انتهاء الاجراءات المطلوبة لالغاء هذه الوثائق سريعا لفتح صفحة جديدة بين الاف الاشخاص المطلوبين خلافا للاصول وبين الدولة وتعيد دمج هؤلاء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية بما يرتد ايجابا على البلاد على كل المستويات".