ياسين: وزارة البيئة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة

في ظل تحديات مالية، إدارية، وأمنية معقّدة، نجحت وزارة البيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة، مما يمهد الطريق أمام العهد الجديد والحكومة المقبلة للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع مجلس النواب، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
هذا القطاع، الذي شهد… pic.twitter.com/jTgzo78CgY
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 11, 2025
في ظل تحديات مالية، إدارية، وأمنية معقّدة، نجحت وزارة البيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة، مما يمهد الطريق أمام العهد الجديد والحكومة المقبلة للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع مجلس النواب، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
هذا القطاع، الذي شهد… pic.twitter.com/jTgzo78CgY