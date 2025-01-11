ميقاتي توجه الى سوريا تلبية لدعوة من الشرع

غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت قبل ظهر اليوم الى سوريا في زيارة تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة من قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.



ويضم الوفد اللبناني الى سوريا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.