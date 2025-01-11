دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة

أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تقديره لخطاب القسم واكد خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة تنفيذ مضامينه وقال: "لمسنا من الرئيس ارادة قوية على التنفيذ واكدنا ايضا اننا كمكون لبناني اساسي في هذا البلد لن نكون الا تحت سقف الدولة اللبنانية القوية والعادلة والتوازن والتوافق".



وتمنى دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق ومسؤولين في دار الفتوى، بأن يكون عهد الرئيس عهداً ميموناً ويطوي صفحة الالام التي عانى منها لبنان وان نبدأ بالتفكير بمنطق الدولة التي تحتضن الجميع بالعدالة والقانون وضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف.



وردّاً على سؤال بشأن تسمية رئيس حكومة جديد، اجاب: "على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة".